Старт ЧС-2022 з футболу офіційно перенесли

Турнір розпочнеться на день раніше.

Старт ЧС-2022 з футболу офіційно перенесли
У стартовому матчі зіграють господарі турніру
© fifa.com

Бюро ради ФІФА схвалило рішення про зміну календаря ЧС-2022, повідомляє прес-служба організації.

Таким чином, турнір розпочнеться на день раніше, ніж планувалося. Чемпіонат стартує у неділю, 20 листопада.

Цього дня Катар зіграє з Еквадором у матчі-відкритті. Початок о 18:00. Раніше планувалося, що чемпіонат розпочнеться 21 листопада матчем Сенегал – Нідерланди.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2022 у Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня у семи містах: Досі, Лусаїлі, Аль-Вакрі, Аль-Хорі, Аль-Райані, Умм-Салалі та Мадінат-аш-Шамалі.

Збірна України вийшла у фінал відбіркового турніру на чемпіонат світу, але там підопічні Олександра Петракова програли Уельсу – 0:1.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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