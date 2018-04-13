Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Чемпионов

Нас ждет англо-итальянское и испано-немецкое противостояния

Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Чемпионов

Вслед за жеребьевкой Лиги Европы, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфиналов Лиги Чемпионов.

В церемонии приняли участие главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и мэр Киева Виталий Кличко.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

"Ливерпуль" – "Рома"

"Бавария" – "Реал"

Первые матчи состоятся на поле команд, указанных первыми.

Первые встречи 1/2 финала Лиги Чемпионов пройдут 24 и 25 апреля. Ответные поединки намечены на 1 и 2 мая.

Финал пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая.


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