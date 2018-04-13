Состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Чемпионов
Нас ждет англо-итальянское и испано-немецкое противостояния
Вслед за жеребьевкой Лиги Европы, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка полуфиналов Лиги Чемпионов.
В церемонии приняли участие главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и мэр Киева Виталий Кличко.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
"Ливерпуль" – "Рома"
"Бавария" – "Реал"
Первые матчи состоятся на поле команд, указанных первыми.
Первые встречи 1/2 финала Лиги Чемпионов пройдут 24 и 25 апреля. Ответные поединки намечены на 1 и 2 мая.
Финал пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая.
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