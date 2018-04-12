Букмекерская контора вернула деньги по ставкам на счет 0:3 в матче "Реал" – "Ювентус"

Букмекеры посчитали формальный итоговый счет 1:3 не совсем честным

Букмекерская контора вернула деньги по ставкам на счет 0:3 в матче "Реал" – "Ювентус"

Букмекерская контора "Фаворит Спорт" приняла решение вернуть 31 игроку деньги, которые они поставили на счет 0:3 в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом".

Напомним, до 93-ей минуты счет в матче был 0:3. Однако, рефери поединка британец Майкл Оливер назначил дискуссионный пенальти в ворота итальянской команды, который четко реализовал Криштиану Роналду.

Таким образом, был зафиксирован итоговый результат встречи - 1:3.


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