Ди Франческо: идеальный матч в плане тактики

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо оценил игру своей команды после сенсационной победы над "Барселоной" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Мы провели идеальный матч в плане тактики", - сказал тренер "Ромы" Ди Франческо в интервью BT Sport. "Теперь мы верим в то, что сможем выйти в финал Лиги чемпионов. Никто не ожидал увидеть нас здесь, поэтому, вне всякого сомнения, мы должны ставить перед собой максимальные задачи, - цитирует специалиста Football Italia.


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