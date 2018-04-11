Ди Франческо: идеальный матч в плане тактики
Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо оценил игру своей команды после сенсационной победы над "Барселоной" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы провели идеальный матч в плане тактики", - сказал тренер "Ромы" Ди Франческо в интервью BT Sport. "Теперь мы верим в то, что сможем выйти в финал Лиги чемпионов. Никто не ожидал увидеть нас здесь, поэтому, вне всякого сомнения, мы должны ставить перед собой максимальные задачи, - цитирует специалиста Football Italia.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
11.04.2018 10:13
11.04.2018 10:16