НБА: Сан-Антонио и Нью-Орлеан выходят в плей-офф
Еще две команды оформили сегодня выход в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. "Сан-Антонио", обыгравший дома "Сакраменто" (98:85), сыграет в плей-офф в 21-й раз подряд. Таким образом, "Шпоры" повторили достижение "Портленда", серия которого так же насчитывает 21 сезон (1982-2003). Ну, а рекорд в истории НБА принадлежит "Сиракьюсу" - 22 выхода в плей-офф подряд (1949-71).
Вторым сегодняшним триумфатором стал "Нью-Орлеан", завоевавший предпоследнюю путевку в плей-офф. Что касается последнего места в уходящем поезде, то за него поборются "Миннесота" и "Денвер". Причем, по иронии судьбы, произойдет это в очном поединке в заключительный день регулярки - 11 апреля.
Чемпионат НБА, 9 апреля
"Детройт" - "Торонто" - 98:108
"Бруклин" - "Чикаго" - 114:105
"Майами" - "Оклахома" - 93:115
"Нью-Йорк" - "Кливленд" - 109:123
"Милуоки" - "Орландо" - 102:86
"Миннесота" - "Мемфис" - 113:94
"Сан-Антонио" - "Сакраменто" - 98:85
"Денвер" - "Портленд" - 88:82
"Клипперс" - "Нью-Орлеан" - 100:113
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10.04.2018 14:03