Англичанин Оливер рассудит ответный матч Реала с Ювентусом

Англичанин Майкл Оливер получил назначение на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом". Первый матч в Турине завершился со счетом 3:0 в пользу действующего клубного чемпиона Европы. 33-летний Оливер впервые будет обслуживать поединок "белых" в турнире. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов британец судил игру группового этапа "Ювентус" - "Спортинг", которая завершилась победой туринцев (2:1).

Битва между мюнхенской "Баварией" и "Севильей" была доверена шотландскому рефери Уильяму Колуму.

Испанец Матеу Лаос выведет на поле две английские команды в рамках Лиги чемпионов "Манчестер Сити" с "Ливерпулем".

Реванш между "Ромой" и "Барселоной" пройдет под присмотром французской бригады судей во главе с Клеманом Тюрпеном.


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