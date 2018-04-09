Англичанин Оливер рассудит ответный матч Реала с Ювентусом
Англичанин Майкл Оливер получил назначение на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом". Первый матч в Турине завершился со счетом 3:0 в пользу действующего клубного чемпиона Европы. 33-летний Оливер впервые будет обслуживать поединок "белых" в турнире. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов британец судил игру группового этапа "Ювентус" - "Спортинг", которая завершилась победой туринцев (2:1).
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