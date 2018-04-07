НХЛ: Питтсбург - второй в Столичном дивизионе, Сент-Луис сохраняет шансы на плей-офф

Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-04-07. Результаты всех матчей

"Питтсбург" - "Оттава" - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

"Питтсбург" занял второе место в Столичном дивизионе, обыграв "Оттаву". Голкипер "Пингвинз" Кейси Десмит отразил за матч 35 бросков по воротам, сделав свой первый шатаут в НХЛ . По шайбе в ворота соперников отправили Сидни Кросби, Джейк Гюнтцель, Фил Кессел и Патрик Хорнквист. Евгений Малкин завершил матч с голевой передачей.

"Тампа" - "Баффало" - 7:5 (3:2, 1:3, 3:0)

"Тампа" заняла первое место в Атлантическом дивизионе, одолев "Баффало". Соперники порадовали зрителей, забросив за матч 12 шайб. Лидер "Молний" Никита Кучеров отличился заброшенной шайбой и голевой передачей, впервые набрав 100 баллов за результативность в НХЛ .

"Чикаго" - "Сент-Луис" - 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

"Сент-Луис" вернулся в зону плей-офф Западной конференции после победы над "Чикаго". Победу "Блюз" принес хет-трик Патрика Берглунда. Еще одна шайба на счету Джейдена Шварца. Голкипер "Сент-Луиса" Картер Хаттон отразил за матч 19 бросков по воротам.

"Анахайм" - "Даллас" - 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

"Анахайм" приблизился к "Шаркс" в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и все еще имеет шансы улучшить свое положение перед стартом плей-офф. Шайбы в ворота "Далласа" отправили Якуб Силфверберг, Рикард Ракелл, Дерек Грант, Джош Мэнсон и Эндрю Кольяно.