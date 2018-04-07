НХЛ: Питтсбург - второй в Столичном дивизионе, Сент-Луис сохраняет шансы на плей-офф
Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.
2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-04-07. Результаты всех матчей
"Питтсбург" - "Оттава" - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
"Питтсбург" занял второе место в Столичном дивизионе, обыграв "Оттаву". Голкипер "Пингвинз" Кейси Десмит отразил за матч 35 бросков по воротам, сделав свой первый шатаут в НХЛ. По шайбе в ворота соперников отправили Сидни Кросби, Джейк Гюнтцель, Фил Кессел и Патрик Хорнквист. Евгений Малкин завершил матч с голевой передачей.
"Тампа" - "Баффало" - 7:5 (3:2, 1:3, 3:0)
"Тампа" заняла первое место в Атлантическом дивизионе, одолев "Баффало". Соперники порадовали зрителей, забросив за матч 12 шайб. Лидер "Молний" Никита Кучеров отличился заброшенной шайбой и голевой передачей, впервые набрав 100 баллов за результативность в НХЛ.
"Чикаго" - "Сент-Луис" - 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
"Сент-Луис" вернулся в зону плей-офф Западной конференции после победы над "Чикаго". Победу "Блюз" принес хет-трик Патрика Берглунда. Еще одна шайба на счету Джейдена Шварца. Голкипер "Сент-Луиса" Картер Хаттон отразил за матч 19 бросков по воротам.
"Анахайм" - "Даллас" - 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
"Анахайм" приблизился к "Шаркс" в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и все еще имеет шансы улучшить свое положение перед стартом плей-офф. Шайбы в ворота "Далласа" отправили Якуб Силфверберг, Рикард Ракелл, Дерек Грант, Джош Мэнсон и Эндрю Кольяно.
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