УЕФА открыл дело против Ливерпуля

УЕФА открыл дисциплинарную процедуру против "Ливерпуля" из-за инцидентов, которые сопровождали вчерашнюю первую игру 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", завершившуюся победой "красных" - 3:0.

Клуб обвиняется в четырех различных нарушениях статьи 16 правил УЕФА , согласно которым клуб несет ответственность за безопасность как на стадионе, так вне его.

Два обвинения касаются инцидентов с автобусом "Манчестер Сити", на который напали фанаты "Ливерпуля", а два других связаны с пиротехникой и выброшенными предметами на поле стадиона.

Дело будет рассмотрено Дисциплинарной комиссией после финала 31 мая, поэтому возможные санкции против "Ливерпуля" будут действовать уже в следующем сезоне.