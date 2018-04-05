УЕФА открыл дело против Ливерпуля
УЕФА открыл дисциплинарную процедуру против "Ливерпуля" из-за инцидентов, которые сопровождали вчерашнюю первую игру 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", завершившуюся победой "красных" - 3:0.
Клуб обвиняется в четырех различных нарушениях статьи 16 правил УЕФА, согласно которым клуб несет ответственность за безопасность как на стадионе, так вне его.
Два обвинения касаются инцидентов с автобусом "Манчестер Сити", на который напали фанаты "Ливерпуля", а два других связаны с пиротехникой и выброшенными предметами на поле стадиона.
Дело будет рассмотрено Дисциплинарной комиссией после финала 31 мая, поэтому возможные санкции против "Ливерпуля" будут действовать уже в следующем сезоне.
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