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НХЛ: Коламбус приближается к плей-офф, Тампа громит Бостон Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге. 2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-04-04. Результаты всех матчей "Айлендерс" - "Филадельфия" - 5:4 (1:1, 3:0, 1:3)

"Нью-Джерси" - "Рейнджерс" - 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)

"Коламбус" - "Детройт" - 5:4 ОТ (3:1, 1:1, 2:0)

"Тампа" - "Бостон" - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

</iframe</p>> <p> <b>"Монреаль" - "Виннипег" - 4:5 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 0:1)</b><br> </p> <p><div align="center" clear="all"><iframe width="570" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3WGb4AUluXo" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen> "Флорида" - "Нэшвилл" - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

"Калгари" - "Аризона" - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

"Ванкувер" - "Вегас" - 5:4 ПБ (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)

"Сан-Хосе" - "Даллас" - 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)



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