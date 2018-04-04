НХЛ: Коламбус приближается к плей-офф, Тампа громит Бостон
Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.
2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-04-04. Результаты всех матчей
"Айлендерс" - "Филадельфия" - 5:4 (1:1, 3:0, 1:3)
"Нью-Джерси" - "Рейнджерс" - 5:2 (3:1, 2:0, 0:1)
"Коламбус" - "Детройт" - 5:4 ОТ (3:1, 1:1, 2:0)
"Тампа" - "Бостон" - 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
"Флорида" - "Нэшвилл" - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
"Калгари" - "Аризона" - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
"Ванкувер" - "Вегас" - 5:4 ПБ (1:1, 0:2, 3:1, 0:0, 1:0)
"Сан-Хосе" - "Даллас" - 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
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Спорт
04.04.2018 11:27