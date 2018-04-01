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"ПСЖ" выиграл Кубок лиги "ПСЖ" стал обладателем Кубка французской лиги. В финальном матче парижане разгромили "Монако" - 3:0. Фото: psg.fr В первом тайме при счете 2:0 форвард монегасков Радамель Фалькао отыграл один мяч, но после просмотра видеоповтора гол был отменен. "ПСЖ" выигрывает Кубок лиги пятый год подряд. СЭ . Также клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая "Монако" на 17 очков, а в Кубке Франции дошел до полуфинала, где встретится с "Каном", информирует Кубок лиги Финал "ПСЖ" - "Монако" - 3:0 (2:0) Голы: Кавани, 8 - с пенальти (1:0). Ди Мария, 21 (2:0). Кавани, 85 (3:0). "ПСЖ": Трапп, Дани Алвес, Тиагу Силва, Берчиче, Кимпембе, Дракслер (Диарра, 81), Верратти (Ло Сельсо, 70), Рабьо, Кавани, Ди Мария (Пасторе, 52), Мбаппе. "Монако": Субашич, Раджи, Глик, Сидибе, Фабинью, Жемерсон, Жоау Моутинью (Геззаль, 80), Тилеманс (Йоветич, 46), Маркуш Лопеш (Диакаби, 73), Лемар, Фалькао. Предупреждения: Глик, 31. Фалькао, 65. Раджи, 75. Судья: Тюрпен. 31 марта. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".

Спорт-Экспресс

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