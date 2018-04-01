В Баварии знают, что Тухель уже подписал контракт с другим клубом

Мюнхенская "Бавария" до конца апреля объявит имя преемника Юппа Хайнкеса на посту главного тренера команды. Опытный специалист вернулся в "Баварию" в разгар сезона, сменив на посту отправленного в отставку Карло Анчелотти. Вместе с Хайнкесом "Бавария" близка к тому, чтобы в шестой раз подряд завоевать чемпионский титул. Кроме того, мюнхенцы продолжают выступления в Лиге чемпионов. Однако по окончании сезона Хайнкес все же покинет команду.

В числе претендентов на пост главного тренера "Баварии" немецкая пресса называла экс-наставника дортмундской "Боруссии" Томаса Тухеля, Юлиана Нагельсмана ("Хоффенхайм") и Юргена Клоппа ("Ливерпуль").

- Для нас важно, чтобы это был немецкоговорящий специалист. У нас нет никакой спешки в этом вопросе, мы довольно спокойны. Наш спортивный директор Хасан Салихамиджич провел переговоры с тренерами. Это его работа. И среди них был Тухель. Но в прошлую пятницу он сказал нам, что подписал контракт с другим клубом. Это нужно просто принять, но никакой проблемы для нас в этом нет, - заявил председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.