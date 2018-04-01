Суперлига Украины: Будивельник выбывает в первом раунде плей-офф

В нынешнем сезоне в украинском баскетболе будет новый чемпион. "Будивельник", завоевавший чемпионский титул год назад, сложил свои полномочия, сенсационно проиграв в первом раунде плей-офф "Николаеву".

Николаевцы удивили всех несколькими днями ранее, разгромив титулованного соперника на его площадке. Впрочем, уже тогда капитан "строителей" Артур Дроздов уверял, что киевляне постараются взять реванш и выровнять счет в четвертьфинальной серии до двух побед. Но не сложилось, хотя после третьей четверти казалось, что поражения "Николаеву" не избежать. Однако провал "Будивельника" в четвертой четверти (4:13) привел к поражению теперь уже экс-чемпиона Украины - 50:53.

Плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины

31 марта
БИПА - Химик - 86:96 (счет серии - 0:2)
Политехник - Черкасские Мавпы - 80:104 (0:2)
Николаев - Будивельник - 53:50 (2:0)


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