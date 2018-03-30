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2018-03-30
Сборная Украины планирует сыграть с Марокко
Следующими соперниками сборной Украины в товарищеских матчах могут стать сборные Марокко и Албании.
С Марокко контракт близок к подписанию, договоренности с Албанией пока нет.
Фото: ffu.org.ua
Матчи будут проведены до старта ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что тренировочный сбор Украины запланирован на 23 мая.
Первый матч должен состоятся 30 мая, а второй - 2 июня. Обе встречи пройдут за пределами Украины.
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