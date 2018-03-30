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Сборная Украины планирует сыграть с Марокко Следующими соперниками сборной Украины в товарищеских матчах могут стать сборные Марокко и Албании. С Марокко контракт близок к подписанию, договоренности с Албанией пока нет. Фото: ffu.org.ua Матчи будут проведены до старта ЧМ-2018. Ранее сообщалось, что тренировочный сбор Украины запланирован на 23 мая. Первый матч должен состоятся 30 мая, а второй - 2 июня. Обе встречи пройдут за пределами Украины. football24.ua

Спорт-Экспресс

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