Сборная Украины планирует сыграть с Марокко

Следующими соперниками сборной Украины в товарищеских матчах могут стать сборные Марокко и Албании.
 
С Марокко контракт близок к подписанию, договоренности с Албанией пока нет.
Фото Сборная Украины планирует сыграть с Марокко
Фото: ffu.org.ua
 
Матчи будут проведены до старта ЧМ-2018. 
 
Ранее сообщалось, что тренировочный сбор Украины запланирован на 23 мая.
 
Первый матч должен состоятся 30 мая, а второй - 2 июня. Обе встречи пройдут за пределами Украины.
 


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