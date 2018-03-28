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Испания - Аргентина - 6:1: смотреть видеообзор матча. Футбол Сборная Испании , являющаяся одним из главных фаворитов ЧМ по футболу 2018, разгромила в контрольном матче аргентинцев - 6:1. Отметим, что из-за проблем с подколенным сухожилием в игре не принимал участия лидер "небесно-голубых" Лионель Месси. 2017-18, Товарищеские матчи. Сборные. Испания - Аргентина - 6:1 (2:1)



Голы: Диего Коста, 12 (1:0); Иско, 27 (2:0); Отаменди, 39 (2:1); Иско, 52 (3:1); Тьяго Алькантара, 55 (4:1); Аспас, 73 (5:1); Иско, 75 (6:1)



Испания: де Хеа; Хорди Альба (Маркос Алонсо, 79); Карвахаль; Серхио Рамос; Пике (Аспиликуэта, 72); Асенсио; Тьяго Алькантара (Парехо, 83); Коке; Иньеста (Сауль Ньигес, 56); Иско (Лукас Васкес, 77); Диего Коста (Аспас, 46)



Аргентина: Меза; Ромеро (Кабальеро, 22); Тальяфико; Бустос (Мартинес, 59); Рохо; Отаменди; Маскерано (Павон, 56); Ло Сельсо (Акунья, 84); Билья; Банега (Меркадо, 59); Игуаин (Пабло Перес, 59)



Предупреждения: Иско, 68; Серхио Рамос, 89 - Тальяфико, 68; Меза, 82; Рохо, 87



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