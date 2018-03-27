Сабатини намерен покинуть Интер

Технический координатор "Интера" Вальтер Сабатини подал в отставку со своего поста, которая пока не принята.

Бывший спортивный директор "Ромы", который прослыл экспертом на трансферном рынке, был назначен координатором между "Интером" и "Цзяньсу Сунин", принадлежащим "Suning Group".

По информации Gazzetta dello Sport, Сабатини недоволен своей ролью и подал в отставку две недели назад.

Как сообщает издание, Сабатини чувствует себя ограниченным на этой должности после несовершенных сделок с Рамиресом, Хавьером Пасторе и Алексом Тейшейрой в январе.

Как известно, китайские владельцы не хотят нарушать правила финансового фэйр-плей и отказались от большинства трансферов. При этом владельцы до сих пор не приняли отставку Сабатини.


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