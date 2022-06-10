"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с украинцем Зинченко – СМИ

"Манчестер Сити" хочет, чтобы Александр Зинченко подписал новый контракт с клубом, сообщает корреспондент 90min Грэм Бейли.

В своем материале он отмечает, что "горожане" открыты до начала переговоров с футболистом.

Напомним, Зинченко в 2014 году покинул донецкий "Шахтер", разорвав контракт в одностороннем порядке, после чего перешел в роSSийскую "Уфу", а позже - в "Манчестер Сити" за 3,5 миллиона евро.

Действующий контракт украинца с "Манчестер Сити" истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает Зинченко в 25 миллионов евро.

25-летний Александр Зинченко в минувшем сезоне чемпионата Англии провел 15 матчей и сделал 4 ассиста. "Манчестер Сити" завоевал чемпионский титул.