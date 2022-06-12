Де Дзерби еще не принял окончательное решение покинуть "Шахтер" - СМИ

Тренер продолжает следить за ситуацией.

Де Дзерби еще не принял окончательное решение покинуть
Де Дзерби получил разрешение от "Шахтера" искать себе новый клуб
© ФК Шахтер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби все еще не определился со своим будущим в клубе, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По информации источника, итальянский специалист наблюдает за развитием ситуации с военным вторжением РоSSии в Украину, а также оценивает перспективы проведения нового сезона национального чемпионата.

Ранее Де Дзерби в комментарии журналистам сообщал, что получил разрешение от руководства "Шахтера" искать себе новое место работы в летнее межсезонье.

При этом у наставника "горняков" появился вариант с турецким "Галатасараем", где ему готовы предоставить свободу действий на трансферном рынке. Однако для Де Дзерби это предложение не является приоритетным.

Стоит отметить, что УПЛ уже утвердила факт проведения нового футбольного сезона, но его формат пока не сформирован.


Данил Слесь, ZN.ua





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