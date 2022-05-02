"Очень грустный день": Де Дзерби сообщил о возможном увольнении из "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби после товарищеского матча с "Хайдуком" (3:3) сделал заявление о своем будущем.

В комментарии пресс-службе "горняков" итальянский специалист отметил, что может покинуть клуб:

"Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, возможно, это был мой последний день как тренера "Шахтера".

Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба. Если чемпионат будет, то я хотел бы остаться здесь, а если произойдет наоборот и чемпионата не будет, я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше.

Сейчас есть одна большая проблема - это время. Потому что чемпионаты сейчас кончаются и вскоре начинается новый сезон. Именно время - это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться".

Де Дзерби также отметил, что для него спортивные моменты не играют решающую роль в этом вопросе:

"Сейчас я совсем не думаю о том, что касается футбола, что касается спорта. Мое решение оставаться здесь, если чемпионат будет, не зависит от того, будет ли у нас возможность играть в еврокубках, будет ли у нас сильная команда, чтобы сразу выиграть. Для меня было очень важно, чтобы мы все вместе завершили этот период, ведь если бы я покинул клуб сейчас, то не смог бы завершить наш путь".