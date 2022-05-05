Лучший боксер мира высказался о возможном бое против Усика

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) прокомментировал возможность проведения боя с обладателем титулов WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО).

"Многое говорят, как боксера меня это не волнует. Я буду боксировать с кем-либо, но сначала меня ждет предстоящий поединок. Как я сказал, я особо не беспокоюсь об этом. Побьюсь ли я с Усиком? Почему бы и нет? Возможно", – сказал Канело.

О возможном поединке высказался и менеджер украинца Эгис Климас:

"Будьте нашим гостем. Ради этого боя Усик сделает лимит крузервейта. Но пусть Канело сперва сфокусируется на поединке с Биволом", – написал Климас.

Напомним, что 7 мая Канело проведет бой против Бивола в полутяжелом весе (до 79,4 кг), а Усик летом проведет реванш в супертяжелом весе против Энтони Джошуа.