Де Дзерби окончательно решил покинуть "Шахтер" - СМИ

Итальянский специалист в ближайшее время покинет донецкий клуб, информирует ZN.ua.

Де Дзерби окончательно решил покинуть
Де Дзерби вернется в Италию
© ФК Шахтер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в ближайшее время покинет клуб, сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский специалист принял окончательное решение расторгнуть договор с "горняками".

Ожидается, что Де Дзерби вернется работать в чемпионат Италии, где в его услугах заинтересованы сразу несколько команд. Наиболее вероятным считается вариант с "Наполи", который не сумел побороться за титул под руководством Лучано Спаллетти.

Роберто Де Дзерби возглавляет "Шахтер" с прошлого лета. Текущий сезон УПЛ был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии.


Данил Слесь, ZN.ua

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