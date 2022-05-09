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2022-05-09
Де Дзерби окончательно решил покинуть "Шахтер" - СМИ
Итальянский специалист в ближайшее время покинет донецкий клуб, информирует
Де Дзерби вернется в Италию© ФК Шахтер
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в ближайшее время покинет клуб, сообщает
По информации источника, итальянский специалист принял окончательное решение расторгнуть договор с "горняками".
Ожидается, что Де Дзерби вернется работать в чемпионат Италии, где в его услугах заинтересованы сразу несколько команд. Наиболее вероятным считается вариант с "Наполи", который не сумел побороться за титул под руководством Лучано Спаллетти.
Роберто Де Дзерби возглавляет "Шахтер" с прошлого лета. Текущий сезон УПЛ был завершен досрочно из-за военного вторжения РоSSии.
Данил Слесь, ZN.ua