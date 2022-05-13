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2022-05-13
В "Вест Хэме" принято окончательное решение по будущему Ярмоленко - СМИ
Украинец покинет клуб летом.
Ярмоленко сменит клуб летом© twitter.com/westhamutd
Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко покинет английский "Вест Хэм" после завершения сезона, сообщает
По информации источника, главный тренер команды Дэвид Мойес принял окончательное решение отпустить вингера в статусе свободного агента.
Контракт 32-летнего украинца истекает летом. Стороны не стали активировать пункт о продлении соглашения еще на один год.
В нынешнем сезоне Ярмоленко не был игроком основного состава клуба АПЛ и часто выходил на замену. Он принял участие в 31 матче, забил три гола и сделал три ассиста.
Украинский полузащитник перешел в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" в 2018-м году за 20 миллионов евро.
Данил Слесь, ZN.ua