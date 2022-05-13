В "Вест Хэме" принято окончательное решение по будущему Ярмоленко - СМИ

Украинец покинет клуб летом.

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Ярмоленко сменит клуб летом
© twitter.com/westhamutd

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко покинет английский "Вест Хэм" после завершения сезона, сообщает BBC.

По информации источника, главный тренер команды Дэвид Мойес принял окончательное решение отпустить вингера в статусе свободного агента.

Контракт 32-летнего украинца истекает летом. Стороны не стали активировать пункт о продлении соглашения еще на один год.

В нынешнем сезоне Ярмоленко не был игроком основного состава клуба АПЛ и часто выходил на замену. Он принял участие в 31 матче, забил три гола и сделал три ассиста.

Украинский полузащитник перешел в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" в 2018-м году за 20 миллионов евро.


Данил Слесь, ZN.ua

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