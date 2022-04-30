Стало известно, когда УЕФА примет решение об отстранении роSSийских клубов от еврокубков на следующий сезон

Стало известно, когда УЕФА примет решение об отстранении роSSийских футбольных клубов от еврокубков на следующий сезон.

Как сообщает championat.com , вероятно, решение будет принято уже на следующей неделе.

"Из-за спешки с составлением календаря на следующий сезон в УЕФА примут решение об отстранении клубов и сборной. На данный момент рассматривается два варианта: отстранение на сезон или продление отстранения до последующего уведомления, которое было принято ранее. Это значит, что клубы не смогут принять участия в еврокубках в следующем сезоне, а все виды сборных выпадут из турниров под эгидой УЕФА ", - сообщает источник.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.