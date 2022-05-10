"Шахтер" намерен сыграть матчи Лиги чемпионов в Польше

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна сообщил о том, что донецкий клуб планирует сыграть домашние матчи Лиги чемпионов в Польше .

"Мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше . Это мог быть знак благодарности. Жаль, что ни один польский клуб не играет в Лиге чемпионов. Если бы мы смогли подарить вам футбол такого уровня, то были бы удовлетворены. В каком городе? Думаю, что в Варшаве. На каком стадионе? Пока мы рассматриваем разные варианты", – приводит слова Срны SportoweFakty .

Напомним, футбольный сезон в Украине из-за полномасштабного вторжения РоSSии был досрочно завершен, а дончане, которые лидировали в УПЛ, позже получили прямую путевку в групповой этап Лиг чемпионов.