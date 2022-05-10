"Шахтер" намерен сыграть матчи Лиги чемпионов в Польше

Дончане практически определились с местом.

Домашней ареной должен стать стадион в Варшаве
© ФК Шахтер

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна сообщил о том, что донецкий клуб планирует сыграть домашние матчи Лиги чемпионов в Польше.

"Мы хотим играть матчи Лиги чемпионов в Польше. Это мог быть знак благодарности. Жаль, что ни один польский клуб не играет в Лиге чемпионов. Если бы мы смогли подарить вам футбол такого уровня, то были бы удовлетворены. В каком городе? Думаю, что в Варшаве. На каком стадионе? Пока мы рассматриваем разные варианты", – приводит слова Срны SportoweFakty.

Напомним, футбольный сезон в Украине из-за полномасштабного вторжения РоSSии был досрочно завершен, а дончане, которые лидировали в УПЛ, позже получили прямую путевку в групповой этап Лиг чемпионов.

Это произошло благодаря выходу в финал ЛЧ "Ливерпуля", а также отстранения роSSийских клубов от соревнований под эгидой УЕФА.


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника"Спасибо деду за победу": Ломаченко поздравил с 9 мая и почтил память родственника
Усик подписал перчатки для благотворительного аукциона в ЛондонеУсик подписал перчатки для благотворительного аукциона в Лондоне
"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона"Без нелюдей, которые кричат "Слава Бандере": украинский гимнаст обрадовался оккупации Херсона
"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе"Больной ублюдок": украинский теннисист Долгополов отреагировал на возложение цветов Путиным Киеву и Одессе
Звездный украинский талант "Шахтера" определился с европейским клубом продолжения карьерыЗвездный украинский талант "Шахтера" определился с европейским клубом продолжения карьеры
Блок рекламы


Похожие новости
Определились финальные пары Лиги Европы и Лиги конференцийОпределились финальные пары Лиги Европы и Лиги конференций
"Реал" в волевом стиле обыграл "Манчестер Сити" и пробился в финал Лиги чемпионов"Реал" в волевом стиле обыграл "Манчестер Сити" и пробился в финал Лиги чемпионов
"Шахтер" получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов"Шахтер" получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов
"Ливерпуль" стал первым финалистом Лиги чемпионов"Ливерпуль" стал первым финалистом Лиги чемпионов
Украинский "Донбасс" снялся с розыгрыша хоккейной Лиги чемпионовУкраинский "Донбасс" снялся с розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов
Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов "Реал" - "Манчестер Сити"Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов "Реал" - "Манчестер Сити"
Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов "Вильярреал" - "Ливерпуль"Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов "Вильярреал" - "Ливерпуль"
Украина проиграла Польше во втором матче чемпионата мира по хоккеюУкраина проиграла Польше во втором матче чемпионата мира по хоккею
УЕФА может изменить формат решающих стадий Лиги чемпионов - СМИУЕФА может изменить формат решающих стадий Лиги чемпионов - СМИ
"Ливерпуль" уверенно обыграл "Вильярреал" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов"Ливерпуль" уверенно обыграл "Вильярреал" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов
Последние новости
Подгружаем последние новости