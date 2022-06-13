"Ливерпуль" заинтересован в лидере "Динамо" – СМИ

"Ливерпуль" нацелился на одного из лидеров киевского "Динамо" Виктора Цыганкова, сообщает liverpool.com .

Английский клуб этим летом намерен усилить атакующую линию, а по информации источника, представителей "Ливерпуля" впечатлила игра Цыганкова за сборную Украины в матчах с Шотландией, Уэльсом и Ирландией.

Цыганков может стать заменой Садио Мане, который в ближайшее время должен перейти в "Баварию".

В минувшем сезоне 24-летний Цыганков забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи в 25 матчах "Динамо" во всех турнирах.

Всего за первую команду "Динамо" Цыганков провел 213 матчей, в которых забил 85 голов и отдал 58 результативных передач во всех турнирах.

Контракт Цыганкова с "Динамо "рассчитан до конца июня следующего года. Tansfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.