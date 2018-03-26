Брендан Роджерс: Хочу работать в Селтике до 60 лет. Футбол

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс - о своей работе в шотландском клубе.

«Я люблю английскую Премьер-лигу, уровень её игроков и тренеров меня восхищает. Но сейчас я как будто живу в своей мечте. Когда-то я был простым парнем из Северной Шотландии, который поддерживал «Селтик» и играл в футбол, но теперь я здесь, как в каком-то прекрасном сне.

Когда чувствуешь, что счастлив, – это единственное, что имеет значение. Деньги этого не заменят. Человек может иметь миллионы фунтов в банке, но если при этом он не чувствует себя счастливым, всё теряет смысл.

Хочу работать в «Селтике» до 60 лет. У меня налажен контакт с клубом, и я должен воспользоваться всеми ресурсами, что есть в арсенале у команды. Нет, это не отсутствие амбиций. Просто я в клубе, где каждый день испытываю настоящее счастье.

Финансовые проблемы клуба? Бюджеты и финансы всегда будут для «Селтика» большой проблемой. За последний год мы потратили 7,4 млн фунтов, а наш соперник в Лиге Европы «Зенит» – 89 млн. В футболе в том числе важно иметь хороших футболистов. Для «Селтика» это всегда будет камнем преткновения. У нас нет таких источников дохода, чтобы позволить себе такой уровень», — рассказа Роджерс.


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