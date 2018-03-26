Александр Алиев: Хуанде Рамос мне ничего не дал. Футбол

Скандальный воспитанник академии "Динамо" Александр Алиев начал тренерскую деятельность в аматорской команде из Хмельницкого и рассказал о старте своей карьеры программе "Про футбол". Его речь можно растягивать на цитаты – они у него традиционно колоритные.

"По отчеству меня еще Валентин Белькевич называл, поэтому мне не привыкать. Вообще все в "Динамо" меня называли "Сан Саныч".

"Сидел дома, пришло сообщение на Facebook. Я оставил номер своего телефона, а потом, с утра, где-то часов в 11, когда я лежал, раздался телефонный звонок. Человек представился Александром и сказал, что он президент любительской команды. Пригласил на должность главного тренера, а я согласился. Первым делом позвонил Александру Хацкевичу, чтобы посоветоваться. Он сказал поехать и посмотреть".

"Я работал с Павлом Яковенко, Алексеем Михайличенко, Анатолием Демьяненко, Юрием Семиным, Александром Хацкевичем, от каждого из них взял по чуть-чуть. Также работал с Хуанде Рамосом, но он мне ничего не дал".

"Мои тренировки направлены на то, чтобы все было игровое. Где-то раз в неделю нагружаю и физически, проводим беговую работу. Самое главное для меня – это дисциплина. Как на футбольном поле, так и за его пределами".

"Тренерской лицензии у меня нет, но пора уже получить. Тяжеловато будет это сделать, ведь там один из принимающих экзамены Йожеф Сабо. Завалит меня".

"У наших футболистов есть и основная работа, поэтому иногда они отпрашиваются с тренировок. Например, есть два полицейских, один игрок работает на конфетной фабрике. Они получают зарплату, но это смешные деньги".


Terrikon со ссылкой на Вести


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