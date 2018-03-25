Луис Энрике ради Челси отказался от ПСЖ

Бывший тренер "Барселоны" Луис Энрике возглавит лондонский "Челси", уверено французское издание "Le Parisien". Собщается, что 47-летний испанский специалист в данный момент обсуждает детали контракта с директором "синих" Мариной Грановской, которой Роман Абрамович поручил вести переговоры.

Луис Энрике с энтузиазмом относится к возможности работать в Англии и поэтому отказался от предложения от "Пари-Сен-Жермен". В последние месяцы он посещает уроки английского языка, чтобы быть уверенным, что у него нет проблем в общении с игроками после переезда на "Стэмфорд Бридж".

Энрике убавил свои первоначальные требования по зарплате, но получил гарантии от правой руки Абрамовича, что у него будет достаточно средств для усиления команды.

Одно можно сказать наверняка - Антонио Конте покинет "Челси" после окончания сезона. Итальянец выиграл чемпионат в прошлом году, но с тех пор его отношения с руководством ухудшились, и результаты в текущем сезоне намного ниже ожиданий. "Челси" на пять очков отстает от лигочемпионовской зоны за восемь туров до окончания чемпионата.

Chelsea on verge of appointing Luis Enrique as new manaer after PSG end interest in the Spaniard. (Multiple sources)#CFC #Enrique #Conte pic.twitter.com/3qEZkQZJnK

— Chelsea Extra ???? (@CFCExtra) 23 марта 2018 г.


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