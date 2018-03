Луис Энрике ради Челси отказался от ПСЖ

Бывший тренер "Барселоны" Луис Энрике возглавит лондонский "Челси", уверено французское издание "Le Parisien". Собщается, что 47-летний испанский специалист в данный момент обсуждает детали контракта с директором "синих" Мариной Грановской, которой Роман Абрамович поручил вести переговоры.

Луис Энрике с энтузиазмом относится к возможности работать в Англии и поэтому отказался от предложения от "Пари-Сен-Жермен". В последние месяцы он посещает уроки английского языка, чтобы быть уверенным, что у него нет проблем в общении с игроками после переезда на "Стэмфорд Бридж".

Энрике убавил свои первоначальные требования по зарплате, но получил гарантии от правой руки Абрамовича, что у него будет достаточно средств для усиления команды.

Одно можно сказать наверняка - Антонио Конте покинет "Челси" после окончания сезона. Итальянец выиграл чемпионат в прошлом году, но с тех пор его отношения с руководством ухудшились, и результаты в текущем сезоне намного ниже ожиданий. "Челси" на пять очков отстает от лигочемпионовской зоны за восемь туров до окончания чемпионата.