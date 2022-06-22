Відомий український боксер залишить тероборону заради бою з володарем титулу

Українець проведе перший бій у році.

Відомий український боксер залишить тероборону заради бою з володарем титулу
Берінчик є уродженцем Луганської області та чемпіоном WBO International у легкій вазі
© К2 Promotions

Український боксер Денис Берінчик (16-0, 9 КО) наступний бій проведе проти володаря титулу EBU Івана Менді.

Поєдинок відбудеться 22 жовтня у Пон-Сен-Максансі, у місті на півночі Франції.

37-річний Менді – француз сенегальського походження. Останній бій провів у квітні 2022 року, перемігши італійця Джанлуку Челлю.

18 грудня минулого року у Броварах Берінчик провів титульний бій проти росіянина Іси Чанієва та переміг одноголосним рішенням суддів.

Українець вже вп'яте захистив титул міжнародного чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO, але поки що йому не представилася можливість битися за головний пояс.

Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого Берінчик записався до тероборони України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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