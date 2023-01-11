IBF скасувала для Усика бій з обов'язковим претендентом заради поєдинку з Ф'юрі

Міжнародна боксерська федерація (IBF) офіційно скасувала своє розпорядження про проведення бою між чемпіоном WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та обов'язковим претендентом Філіпом Хрговичем (14-0, 12 КО). повідомляє Boxing Scene.

"12 листопада 2022 року IBF наказала чемпіону Олександру Усику розпочати переговори з обов'язковим претендентом IBF Філіпом Хрговичем. Хргович став обов'язковим претендентом IBF у важкій вазі 20 серпня 2022 року, вигравши бій проти Чжана Чжилея.

14 листопада 2022 року WBA повідомила IBF, що WBA є наступною в системі "ротації", встановленою IBF, WBA, WBC та WBO. IBF погоджується, що наступною в ротації є WBA. IBF скасовує розпорядження про початок переговорів з Усиком з Хрговичем щодо обов'язкового захисту титулу", - повідомив президент IBF Деріл Піплз.

Нагадаємо, Усик в останньому своєму поєдинку переміг Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів та захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

3 грудня на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" у Лондоні чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі провів захист титулу проти Дерека Чісори, достроково перемігши свого суперника.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у тяжкому дивізіоні. При цьому сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.