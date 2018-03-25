Ибрагимович: Хочу покорить США, как покорил Европу

Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал о причинах своего переезда в США.

«Знаю, с чем и для чего я приехал сюда, что хочу сделать. Для меня это новое приключение, новый вызов. Хочу покорить США, как покорил Европу. Так что я сгораю от нетерпения. После 20 лет выступлений в Европе за лучшие клубы, с лучшими игроками мира, после стольких побед пришло время переместиться на другой континент, в США, поиграть в МЛС.

Для меня вопрос не стоял – «Лос-Анджелес Гэлакси» был командой для меня. Я их выбрал, им не нужно было выбирать меня. Я приехал сюда делать ровно то, что делал последние 23 года: побеждать. Это у меня в ДНК. Куда бы я ни перешел, я всегда буду это делать. Я здесь, чтобы побеждать, помогать, делать все лучше.

Дэвид Бекхэм много рассказывал мне о «Лос-Анджелес Гэлакси» и об опыте, который он там получил. Бекхэм отзывался о клубе положительно и сказал, что я должен попробовать себя там. Он отметил, что это было фантастически, он был частью чего-то удивительного и гордился этим. Подобный расклад сильно облегчил мне выбор следующего шага.

Думаю, это должно было случится раньше, но вышло иначе. Значит, такова судьба», – рассказал швед.


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