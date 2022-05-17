Стали известны подробности возможного трансфера украинского таланта "Шахтера" в Европу
Дончане могут получит приличную сумму.
Стали известны подробности возможного трансфера украинского футболиста "Шахтера" Михаила Мудрика.
Как сообщает
Там на футболиста претендует "Байер", который уже сделал официальное предложение "горнякам". За Мудрика леверкузенцы готовы заплатить более 20 миллионов евро.
"Байер" предложил Мудрику контракт до 2027 года, а сам футболист уже отклонил вариант с "Брентфордом", так как хочет сыграть в Лиге чемпионов.
Михаил Мудрик в нынешнем сезоне УПЛ провел 11 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Чемпионат Украины был досрочно завершен после начала военного вторжения РоSSии.
Из-за вторжения РоSSии уже сменили команду или ушли в аренду футболисты "Шахтера" Алан Патрик, Богдан Вьюник, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Майкон, Жуниор Мораес и Фернандо.