Стали известны подробности возможного трансфера украинского таланта "Шахтера" в Европу

Стали известны подробности возможного трансфера украинского футболиста "Шахтера" Михаила Мудрика.

Как сообщает Sky Germany , 21-летний левый вингер летом должен перебраться в немецкую Бундеслигу.

Там на футболиста претендует "Байер", который уже сделал официальное предложение "горнякам". За Мудрика леверкузенцы готовы заплатить более 20 миллионов евро.

"Байер" предложил Мудрику контракт до 2027 года, а сам футболист уже отклонил вариант с "Брентфордом", так как хочет сыграть в Лиге чемпионов.

Михаил Мудрик в нынешнем сезоне УПЛ провел 11 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Чемпионат Украины был досрочно завершен после начала военного вторжения РоSSии.

Из-за вторжения РоSSии уже сменили команду или ушли в аренду футболисты "Шахтера" Алан Патрик, Богдан Вьюник, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Майкон, Жуниор Мораес и Фернандо.