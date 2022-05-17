Стали известны подробности возможного трансфера украинского таланта "Шахтера" в Европу

Дончане могут получит приличную сумму.

Стали известны подробности возможного трансфера украинского таланта
Мудрик перейдет в "Байер"
© ФК Шахтер

Стали известны подробности возможного трансфера украинского футболиста "Шахтера" Михаила Мудрика.

Как сообщает Sky Germany, 21-летний левый вингер летом должен перебраться в немецкую Бундеслигу.

Там на футболиста претендует "Байер", который уже сделал официальное предложение "горнякам". За Мудрика леверкузенцы готовы заплатить более 20 миллионов евро.

"Байер" предложил Мудрику контракт до 2027 года, а сам футболист уже отклонил вариант с "Брентфордом", так как хочет сыграть в Лиге чемпионов.

Михаил Мудрик в нынешнем сезоне УПЛ провел 11 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Чемпионат Украины был досрочно завершен после начала военного вторжения РоSSии.

Из-за вторжения РоSSии уже сменили команду или ушли в аренду футболисты "Шахтера" Алан Патрик, Богдан Вьюник, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Майкон, Жуниор Мораес и Фернандо.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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