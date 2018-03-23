Карлос: Надеюсь, Реал снова выиграет Лигу чемпионов

Экс-защитник "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос уверен, что мадридский клуб может выиграть третий подряд титул Лиги чемпионов, несмотря проваленный сезона в Ла Лиге.

Под руководством Зинедина Зидана "Реал" стал самой успешной командой главного европейского турнира в его нынешнем формате.

"Я надеюсь, они снова выиграют Лигу чемпионов, - цитирует Карлоса Omnisport. - "Реал" - великий клуб. Они значительно улучшили игру в последние месяцы, поэтому движутся в правильном направлении.

Зидан доказывает, что он лучший тренер в мире. И как игрок, он был лучшим в мире. Он был чемпионом мира и побеждал в Лиге чемпионов. Он закончил карьеру как отличный игрок и профессионал. Теперь - он отличный тренер".


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