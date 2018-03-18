Финал чемпионата УХЛ: пять факторов в пользу Донбасса

В Дружковке стартует финальная серия чемпионата Украинской хоккейной лиги сезона 2017-2018 годов. Как и в прошлом сезоне, за главный трофей чемпионата будут соревноваться "Донбасс" и ХК "Кременчук". Предлагаем рассмотреть сильные стороны каждой из команд, которые могут помочь в достижении вершины. Теперь очередь "Донбасса".

Глубина состава

Кадры решают все. И в этом сезоне они опять все решили. По крайней мере, на данном этапе. Соперники дончан могут позавидовать не так наличию звезд, как количеству добротных исполнителей в составе "Донбасса".

Особенно это ощущается в линии защиты. В последнее время эта позиция неожиданно стала дефицитной в украинском хоккее. Особенно остро этот дефицит стал ощущаться после того, когда повесили коньки на гвоздь Александр Победоносцев, Игорь Кугут, Денис Исаенко и Кирилл Катрич, а Владимир Варивода оказался вне хоккея из-за скандала с договорными матчами. А ведь это игроки, которые защищали честь страны на крайнем чемпионате мира!

При таком кадровом дефиците найти девять добротных защитников, каждый из которых входил бы в топ-4 любой другой команды, – большая удача и огромная заслуга менеджмента.

В нападении у "Донбасса" хоть и нет такого огромного преимущества над другими командами, но тоже полнейший порядок. Сергей Витер даже позволял себе оставлять вне заявки на матч игроков уровня топ-6 нападения.

Глубина состава привела к тому, что угроза воротам соперников может исходить от любого звена. Что и говорить, если наименее результативный игрок атаки дончан Вадим Мазур (Андрея Денискина в расчет не берем – он присоединился к команде только в январе) набрал 22 очка, что соответствует 8-му месту среди форвардов "Кременчука" и 6-му среди нападающих "Белого Барса".

Обратная сторона медали – отсутствие ярко выраженного бомбардира. Но практически любой тренер вам скажет, что в данной ситуации это скорее плюс, чем минус. Само по себе наличие большого количества квалифицированных хоккеистов ничего не дало, если бы…

Качество игры

Сергей Витер не превратил их в единую команду – отлично и слаженно работающий механизм.

За счет хорошего резерва Сергей Владимирович не дает расслабиться лидерам команды, выжимая с них максимум практически в каждом матче. А за счет налаженного взаимодействия и правильно выбранной тактики наставник "Донбасса" дает возможность подопечным проявить свои сильнейшие стороны.

Взять для примера хотя бы полуфинальную серию против МХК "Динамо". "Донбасс" ведь не просто победил харьковчан за счет более качественного состава, но и полностью переиграл каждое звено соперника.

В этом большая заслуга главного тренера и его помощников. Назначение Сергея Витера в феврале на должность главного тренера, которое вызывало тогда массу вопросов, сейчас все больше и больше кажется стопроцентным попаданием в точку.

Богдан Дьяченко

Если про Виталия Власенко мы говорили в контексте того, что голкипер "Кременчука" начал оправдывать возложенные на него надежды и вышел на хороший уровень, то с голкипером "Донбасса" история немного другая. Богдан Дьяченко со своего высокого уровня никуда и не уходил.

После того, как молодой вратарь по ходу прошлогодней финальной серии заменил в воротах Евгения Царегородцева, Дьяченко ни разу не дал усомниться в своем мастерстве и классе. В нынешнем сезоне Дьяченко царствовал в национальном чемпиона, из месяца в месяц забирая приз лучшему вратарю, отлично отыграл на чемпионате мира в составе молодежной сборной и является главным претендентом на пост номер один в национальной команде.

А еще роль Богдана была огромной в установлении рекорда по числу побед подряд, ведь в ряде матчей именно уверенная игра вратаря позволяла "Донбассу" добиться положительного результата.

Игра в атаке

Как удержать "Донбасс" в атаке? Наверное, этот вопрос уже ни единожды задавал себе Александр Савицкий.

В нынешнем сезоне "Донбасс" и вправду хорош в нападении. Вновь констатируем, что кадры решают все. Летом "Донбасс" провернул ключевой трансфер межсезонья. В то время, когда ХК "Кременчук" был занят (как морально, так и, чего греха таить, финансово) реконструкцией арены "Айсберг", дончане переманили из стана главного конкурента лучшего бомбардира предыдущего чемпионата Илью Коренчука. Белорус дал команде Сергея Витера взрывную скорость и импровизацию.

А когда стало известно, что свои выступления продолжит один из главных кудесников украинского хоккея Виталий Лялька, то стало понятно, что не завоевать звание самой результативной команды чемпионата "Донбассу" может помешать только чудо. Его не случилось – дончане забросили на 67 больше ближайшего преследователя и на целых 102 шайбы больше своего соперника по финалу. Отрыв воистину огромный. Особенно учитывая тот факт, что времена разгромов "юностей" и "рапидов" с разницей в два десятка шайб остались в относительно далеком прошлом.

К слову, именно Коренчук и Лялька стали лучшими бомбардирами команды на первом этапе. И именно нейтрализация этого дуэта является главной задачей для защиты "Кременчука". Посильной ли?

Статистика

Для "Донбасса" нынешний финал – уже шестой в клубной истории. Доселе дончане побеждали киевские "Сокол" (2:0 и 4:2), "Компаньон" (4:0) и "Дженералз" (4:0), а также ХК "Кременчук" в прошлом сезоне (4:2). Но даже в "сухих" сериях "Донбассу" было очень непросто. "Сокол" был обыгран со счетами 1:0 и 3:2. У "Компаньона" дончане решающий матч выиграли за пределами основного времени, а с "Дженералз" и вовсе получилась одна из самых неоднозначных серий в истории национальных чемпионатов. Первые два матча "Донбасс" выиграл в овертайме и серии буллитов, а в третьей игре вырвал победу лишь в концовке встречи.

Нынешнее испытание представляется наименее сложным для команды Сергея Витера. Проходными матчи для действующих чемпионов точно не будут, но получит ли "Донбасс" действительно серьезную конкуренцию – вопрос. В регулярном чемпионате дончане выиграли у соперника все очные противостояния, потеряв при этом лишь одно очко. Да и сам выход в финал для "Кременчука" уже можно считать неплохим результатом, глядя на неоднозначный первый этап.