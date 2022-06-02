Аргентина разгромила Италию и стала победителем футбольной Финалиссимы-2022

1 июня в Лондоне на "Уэмбли" в рамках футбольной Финалиссимы-2022 встретились национальные команды Италии и Аргентины.

Победителем стала сборная Аргентины — 3:0. Голами в составе команды из Южной Америки отметились Мартинес, Ди Мария и Дибала.

Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.

Обладатели Евро в третий раз встречались с чемпионами Южной Америки в матче, организованном УЕФА и КОНМЕБОЛ. В 1985 году Франция одолела Уругвай со счетом 2:0 в Париже, а восемь лет спустя Аргентина выиграла по пенальти у Дании на домашнем газоне.

Аргентинцы получили трофей высотой 45 сантиметров и весом примерно 8,5 килограмма. Кубок сделан из меди и покрыт серебром.