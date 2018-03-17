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Черноморец - Сталь - 0:1: Обзор матча Как "сталевары" на выезде сумели переиграть "моряков" и покинуть зону вылета. Судьбу матча решил единственный мяч, забитый Кузыком на 18-й минуте. Что касается "Черноморца", то одесситы продолжили свою унылую безвыигрышную серию. 2017-18, Чемпионат Украины. Вторая группа. 3-й круг. "Черноморец" - "Сталь" 0:1 (0:1)



Голы: Кузык, 18 (0:1)



"Черноморец": Безрук; Жунич (Хамелюк, 71); Смирнов; Бамба (Бобко, 61); Зубейко; Ковалец; Люлька; Чорний; Татарков; Сильвио (Матяж, 60); Семенов



"Сталь": Пеньков Г.; Грачев Г.; Эберт (Даниелян, 46); Ощипко; Джонатан; Месхи; Мысык; Климчук (Тиаго Ромуло, 77); Задерака; Якимов (Копытов, 63); Кузык



Предупреждения: Смирнов, 91 - Тиаго Ромуло, 77; Мысык, 94

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