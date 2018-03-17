Бутрагеньо: Понимаем, что с Ювентусом Реалу будет очень трудно

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что на этой стадии турнира мадридская команда встретится с туринским «Ювентусом».

«Ювентус» очень здорово проявил себя в плане характера против «Тоттенхэма», - приводит слова функционера интернет-портал Goal. - Английская команда в определенные периоды была лучше, но «Ювентус» показал волю к победе, справился с соперником и прошел дальше.

Они знают, как нужно играть в такого рода матчах, как нужно преодолевать трудности благодаря характеру. Мы также отлично сыграли против «ПСЖ» в 1/8 финала. Думаю, это будет очень яркое противостояние для всех болельщиков. И равное.

Первый матч пройдет в Турине, и мы постараемся добыть там положительный результат. Затем в Мадриде вместе с нашими болельщиками попробуем выйти в полуфинал. Понимаем, что будет очень трудно».

Добавим, что первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» состоится 3 апреля, а ответная игра - 11 апреля.