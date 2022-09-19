Складуть конкуренцію "Реалу": три топ-клуби націлилися на таланта "Шахтаря" та збірної України

Михайло Мудрик може залишити донецький клуб уже взимку, інформує ZN.ua.

Складуть конкуренцію
Мудрик уже став головною зіркою "Шахтаря"
© ФК Шахтер

Європейські топ-клуби націлилися на лідера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика, повідомляє Calciomercato.com.

За інформацією джерела, 21-річний футболіст став трансферною ціллю англійських "Ліверпуля" та "Арсеналу", а також іспанської "Севільї".

Усі три клуби намагатимуться підписати Мудрика вже під час зимового трансферного вікна.

Раніше порталу Defensa Central стало відомо, що український талант також привернув увагу мадридського "Реала", тому скаути клубу у найближчих очних поєдинках із "Шахтарем" у Лізі чемпіонів уважно стежитимуть за грою футболіста.

Нинішнього сезону Михайло Мудрик провів п'ять матчів, у яких забив два голи і зробив три асисти. При цьому чотири результативні дії вінгер оформив у поєдинках Ліги чемпіонів.


Данило Слесь, ZN.ua





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