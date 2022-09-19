Складуть конкуренцію "Реалу": три топ-клуби націлилися на таланта "Шахтаря" та збірної України

Європейські топ-клуби націлилися на лідера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика, повідомляє Calciomercato.com.

За інформацією джерела, 21-річний футболіст став трансферною ціллю англійських "Ліверпуля" та "Арсеналу", а також іспанської "Севільї".

Усі три клуби намагатимуться підписати Мудрика вже під час зимового трансферного вікна.

Раніше порталу Defensa Central стало відомо , що український талант також привернув увагу мадридського "Реала", тому скаути клубу у найближчих очних поєдинках із "Шахтарем" у Лізі чемпіонів уважно стежитимуть за грою футболіста.

Нинішнього сезону Михайло Мудрик провів п'ять матчів, у яких забив два голи і зробив три асисти. При цьому чотири результативні дії вінгер оформив у поєдинках Ліги чемпіонів.