Складуть конкуренцію "Реалу": три топ-клуби націлилися на таланта "Шахтаря" та збірної України
Михайло Мудрик може залишити донецький клуб уже взимку, інформує
Європейські топ-клуби націлилися на лідера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика,
За інформацією джерела, 21-річний футболіст став трансферною ціллю англійських "Ліверпуля" та "Арсеналу", а також іспанської "Севільї".
Усі три клуби намагатимуться підписати Мудрика вже під час зимового трансферного вікна.
Раніше порталу Defensa Central
Нинішнього сезону Михайло Мудрик провів п'ять матчів, у яких забив два голи і зробив три асисти. При цьому чотири результативні дії вінгер оформив у поєдинках Ліги чемпіонів.