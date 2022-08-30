Один із лідерів мадридського "Реалу" несподівано висловився з приводу війни в Україні

Німець розповів про можливі переговори України та РФ.

Один із лідерів мадридського
Крос є чемпіоном світу та п'ятиразовим переможцем ЛЧ
© twitter.com/DFB_Team_EN

Німецький футболіст "Реала" Тоні Кроос висловився з приводу війни в Україні.

"У світі так багато проблем, про які я хотів би почути хороші новини. Я не хочу применшувати значущість інших конфліктів та джерел вогню у світі, обираючи одне повідомлення. Але ця новина була б гарною: "Мирні переговори між Україною та Росією пройшли успішно", - сказав Кроос Sports Illustrated.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР" і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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