Один із лідерів мадридського "Реалу" несподівано висловився з приводу війни в Україні
Німець розповів про можливі переговори України та РФ.
Німецький футболіст "Реала" Тоні Кроос висловився з приводу війни в Україні.
"У світі так багато проблем, про які я хотів би почути хороші новини. Я не хочу применшувати значущість інших конфліктів та джерел вогню у світі, обираючи одне повідомлення. Але ця новина була б гарною: "Мирні переговори між Україною та Росією пройшли успішно", - сказав Кроос
Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР" і "ЛНР".
24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.