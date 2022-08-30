Один із лідерів мадридського "Реалу" несподівано висловився з приводу війни в Україні

Німецький футболіст "Реала" Тоні Кроос висловився з приводу війни в Україні.

"У світі так багато проблем, про які я хотів би почути хороші новини. Я не хочу применшувати значущість інших конфліктів та джерел вогню у світі, обираючи одне повідомлення. Але ця новина була б гарною: "Мирні переговори між Україною та Росією пройшли успішно", - сказав Кроос Sports Illustrated .

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР" і "ЛНР".