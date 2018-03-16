Украина завершила еврокубковый сезон восьмой в рейтинге ассоциаций УЕФА

После вылета последнего украинского участника в еврокубках – «Динамо», Украина не сможет в остатке сезона улучшить свой рейтинг

Украина завершила еврокубковый сезон восьмой в рейтинге ассоциаций УЕФА
Фото: zaxid.net

После завершения матчей стадии 18 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы, УЕФА опубликовал обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Украина в нынешнем еврокубковом сезоне останется девятой, а по итогам пяти последних сезонов - на восьмом месте.

Лидирующей позиции Испании ничто не угрожает. А вот за второе место предстоит борьба между Англией, Италией и Германией.

  1. Испания – 103,998 (4-е команды продолжают участие в еврокубках)
  2. Англия – 77,748 (3)
  3. Италия – 74,749 (3)
  4. Германия – 70,427 (2)
  5. Франция – 55,415 (1)
  6. РоSSия – 53,182 (1)
  7. Португалия – 46,915 (1)
  8. УКРАИНА – 41,133 (0)
  9. Бельгия – 38,500 (0)
  10. Турция – 35,800 (0)
  11. Австрия – 31,600 (1)
  12. Швейцария – 30,200 (0)
  13. Чехия – 30,175 (0)
  14. Нидерланды – 29,749 (0)
  15. Греция – 28,600 (0)


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