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Украина завершила еврокубковый сезон восьмой в рейтинге ассоциаций УЕФА После вылета последнего украинского участника в еврокубках – «Динамо», Украина не сможет в остатке сезона улучшить свой рейтинг Фото: zaxid.net После завершения матчей стадии 18 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы, УЕФА опубликовал обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА . Украина в нынешнем еврокубковом сезоне останется девятой, а по итогам пяти последних сезонов - на восьмом месте. Лидирующей позиции Испании ничто не угрожает. А вот за второе место предстоит борьба между Англией, Италией и Германией. Испания – 103,998 (4-е команды продолжают участие в еврокубках) Англия – 77,748 (3) Италия – 74,749 (3) Германия – 70,427 (2) Франция – 55,415 (1) РоSSия – 53,182 (1) Португалия – 46,915 (1) УКРАИНА – 41,133 (0) Бельгия – 38,500 (0) Турция – 35,800 (0) Австрия – 31,600 (1) Швейцария – 30,200 (0) Чехия – 30,175 (0) Нидерланды – 29,749 (0) Греция – 28,600 (0)

LB.ua

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