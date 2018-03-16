Украина завершила еврокубковый сезон восьмой в рейтинге ассоциаций УЕФА
После вылета последнего украинского участника в еврокубках – «Динамо», Украина не сможет в остатке сезона улучшить свой рейтинг
После завершения матчей стадии 18 финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы, УЕФА опубликовал обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.
Украина в нынешнем еврокубковом сезоне останется девятой, а по итогам пяти последних сезонов - на восьмом месте.
Лидирующей позиции Испании ничто не угрожает. А вот за второе место предстоит борьба между Англией, Италией и Германией.
- Испания – 103,998 (4-е команды продолжают участие в еврокубках)
- Англия – 77,748 (3)
- Италия – 74,749 (3)
- Германия – 70,427 (2)
- Франция – 55,415 (1)
- РоSSия – 53,182 (1)
- Португалия – 46,915 (1)
- УКРАИНА – 41,133 (0)
- Бельгия – 38,500 (0)
- Турция – 35,800 (0)
- Австрия – 31,600 (1)
- Швейцария – 30,200 (0)
- Чехия – 30,175 (0)
- Нидерланды – 29,749 (0)
- Греция – 28,600 (0)
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
16.03.2018 11:22