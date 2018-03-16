Украина сохранила позиции в рейтинге ФИФА

В опубликованном вчера новом рейтинге ФИФА Украина сохранила за собой 35-ю позицию в мировой классификации.
 
В топ-группе команд лишь одно небольшое изменение: шаг наверх сделала Польша, которая теперь делит 6-е место с Испанией.
Фото Украина сохранила позиции в рейтинге ФИФА
Фото: ffu.org.ua
 
Страна Баллы
 
1 (1). Германия 1609
 
2 (2). Бразилия 1489
 
3 (3). Португалия 1360
 
4 (4). Аргентина 1359
 
5 (5). Бельгия 1337
 
6 (6). Испания 1228
 
6 (7). Польша 1228
 
8 (8). Швейцария 1197
 
9 (9). Франция 1185
 
10 (10). Чили 1161
 
11 (11). Перу 1128
 
12 (12). Дания 1108
 
13 (13). Колумбия 1106
 
14 (14). Италия 1062
 
15 (15). Хорватия 1053
 
16 (16). Англия 1047
 
17 (17). Мексика 1038
 
18 (18). Исландия 1026
 
19 (19). Швеция 1002
 
20 (20). Уэльс 984
-------
35 (35). Украина 778
 
55 (55). Япония 593
 
69 (64). Саудовская Аравия 494
 
В скобках - место в предыдущем месяце.
 


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