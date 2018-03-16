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2018-03-16
Украина сохранила позиции в рейтинге ФИФА
В опубликованном вчера новом рейтинге ФИФА Украина сохранила за собой 35-ю позицию в мировой классификации.
В топ-группе команд лишь одно небольшое изменение: шаг наверх сделала Польша, которая теперь делит 6-е место с Испанией.
Фото: ffu.org.ua
Страна Баллы
1 (1). Германия 1609
2 (2). Бразилия 1489
3 (3). Португалия 1360
4 (4). Аргентина 1359
5 (5). Бельгия 1337
6 (6). Испания 1228
6 (7). Польша 1228
8 (8). Швейцария 1197
9 (9). Франция 1185
10 (10). Чили 1161
11 (11). Перу 1128
12 (12). Дания 1108
13 (13). Колумбия 1106
14 (14). Италия 1062
15 (15). Хорватия 1053
16 (16). Англия 1047
17 (17). Мексика 1038
18 (18). Исландия 1026
19 (19). Швеция 1002
20 (20). Уэльс 984
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35 (35). Украина 778
55 (55). Япония 593
69 (64). Саудовская Аравия 494
В скобках - место в предыдущем месяце.
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