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Украина сохранила позиции в рейтинге ФИФА В опубликованном вчера новом рейтинге ФИФА Украина сохранила за собой 35-ю позицию в мировой классификации. В топ-группе команд лишь одно небольшое изменение: шаг наверх сделала Польша , которая теперь делит 6-е место с Испанией . Фото: ffu.org.ua Страна Баллы 1 (1). Германия 1609 2 (2). Бразилия 1489 3 (3). Португалия 1360 4 (4). Аргентина 1359 5 (5). Бельгия 1337 6 (6). Испания 1228 6 (7). Польша 1228 8 (8). Швейцария 1197 9 (9). Франция 1185 10 (10). Чили 1161 11 (11). Перу 1128 12 (12). Дания 1108 13 (13). Колумбия 1106 14 (14). Италия 1062 15 (15). Хорватия 1053 16 (16). Англия 1047 17 (17). Мексика 1038 18 (18). Исландия 1026 19 (19). Швеция 1002 20 (20). Уэльс 984 ------- 35 (35). Украина 778 55 (55). Япония 593 69 (64). Саудовская Аравия 494 В скобках - место в предыдущем месяце. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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