Индзаги: Лацио приложит все усилия, чтобы пройти Динамо

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от выездной встречи с киевским "Динамо".

- Мы все осознаём ответственность, потому что команда много работала как в прошлом году, так и в начале этого, чтобы добраться до 1/8 финала Лиги Европы и оказаться в Киеве. Это очень важный момент, настроены приложить все усилия, чтобы пройти дальше.

В Риме все убедились в том, что "Динамо" - достойный соперник с европейскими традициями. У киевлян есть целая группа сильных исполнителей. Они не играют лишь от обороны - умеют проводить острые атаки. Нам бы хотелось, чтобы в четверг сыграли так, как было с "Ювентусом", - отметил Индзаги на пресс-конференции.





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