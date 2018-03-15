Индзаги: Лацио приложит все усилия, чтобы пройти Динамо
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги поделился ожиданиями от выездной встречи с киевским "Динамо".
- Мы все осознаём ответственность, потому что команда много работала как в прошлом году, так и в начале этого, чтобы добраться до 1/8 финала Лиги Европы и оказаться в Киеве. Это очень важный момент, настроены приложить все усилия, чтобы пройти дальше.
В Риме все убедились в том, что "Динамо" - достойный соперник с европейскими традициями. У киевлян есть целая группа сильных исполнителей. Они не играют лишь от обороны - умеют проводить острые атаки. Нам бы хотелось, чтобы в четверг сыграли так, как было с "Ювентусом", - отметил Индзаги на пресс-конференции.
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