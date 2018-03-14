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Динамо - Донбасс - 2:9: Обзор матча Донецкий "Донбасс" за минимальное количество игр преодолел сопротивление харьковского "Динамо". В третьем матче хозяева льда уже к четвертой минуте проигрывали со счетом 0:4!.. Сегодня "Донбасс" может узнать имя своего соперника по финалу второго сезона УХЛ. МХК "Динамо" - "Донбасс" - 2:9 (0:5, 2:1, 0:3) Счет в серии - 0:3 Шайбы: 0:1 Коренчук (Матвиенко, Александров), 00:09, 0:2 Захаров (Лялька, Денискин), 00:27, 0:3 Кузьмик (Луговой, Коренчук), 03:01, 0:4 Денискин (Лялька, Влад), 03:13, 0:5 Захаров (Лялька, Денискин - больш.), 17:39, 0:6 Костиков (Коваленко), 21:51, 1:6 Чердак (больш.), 31:56, 2:6 Куликов (Ступницкий, Семененко), 37:51, 2:7 Лялька (Захаров), 41:42, 2:8 Лялька, 44:43, 2:9 Александров (Коренчук, Матвиенко - больш.), 50:08.

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