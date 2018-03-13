Шахтер U-21 - Мариуполь U-21 - 6:0: Отчет матча

В матче 24-го тура молодежного чемпионата "Мариуполь" в гостях сыграл с "Шахтером". Дебют матча был за хозяевами, которым удалось дважды отличится. Сперва Арабидзе переиграл Левченко, а затем Кащук обыграл двух защитников и хлестко пробил с линии штрафной.

Постепенно приазовцы, в составе которых играли совсем юные Маймула, Гайван, Вакуленко и Петерман (а на замену вышли также игроки юношеской команды - Мурза, Дан.Папук, Бабий), выровняли игру и создали несколько опасных моментов у ворот Гриценко.

Дебют второй половины вновь был за подопечными Валерия Кривенцова. На 61-й минуте Кащук оформляет дубль, а затем отличился Дудик. На 76-й минуте Дудик во второй раз переиграл Левченко, а через три минуты забил Топалов.

"Шахтер" U-21 - "Мариуполь" U-21 - 6:0

Голы: Арабидзе, 4 (1:0). Кащук, 10 (2:0). Кащук, 61 (3:0). Дудик, 66 (4:0). Дудик, 76 (5:0). Топалов, 79 (6:0).