Шахтер U-21 - Мариуполь U-21 - 6:0: Отчет матча

В матче 24-го тура молодежного чемпионата "Мариуполь" в гостях сыграл с "Шахтером". Дебют матча был за хозяевами, которым удалось дважды отличится. Сперва Арабидзе переиграл Левченко, а затем Кащук обыграл двух защитников и хлестко пробил с линии штрафной.

Постепенно приазовцы, в составе которых играли совсем юные Маймула, Гайван, Вакуленко и Петерман (а на замену вышли также игроки юношеской команды - Мурза, Дан.Папук, Бабий), выровняли игру и создали несколько опасных моментов у ворот Гриценко.

Дебют второй половины вновь был за подопечными Валерия Кривенцова. На 61-й минуте Кащук оформляет дубль, а затем отличился Дудик. На 76-й минуте Дудик во второй раз переиграл Левченко, а через три минуты забил Топалов.

"Шахтер" U-21 - "Мариуполь" U-21 - 6:0
Голы: Арабидзе, 4 (1:0). Кащук, 10 (2:0). Кащук, 61 (3:0). Дудик, 66 (4:0). Дудик, 76 (5:0). Топалов, 79 (6:0).


Terrikon со ссылкой на ФК Мариуполь


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Паралимпиада-2018: Придется раскошелиться. ФутболПаралимпиада-2018: Придется раскошелиться. Футбол
Олимпийский чемпион Пхёнчхана Самуэльссон заявил об угрозах из РоSSии его убитьОлимпийский чемпион Пхёнчхана Самуэльссон заявил об угрозах из РоSSии его убить
Ливерпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионовЛиверпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов
Олимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасностиОлимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасности
В следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. ФутболВ следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Олег Блохин: Рома - Шахтер? Пятьдесят на пятьдесят. ФутболОлег Блохин: Рома - Шахтер? Пятьдесят на пятьдесят. Футбол
Главное за день: Шахтер тренируется, Бразилия вызывает, Сити поражает и другие новости. ФутболГлавное за день: Шахтер тренируется, Бразилия вызывает, Сити поражает и другие новости. Футбол
Шевченко рассчитывает на 25 игроков в матчах с Японией и Саудовской Аравией. ФутболШевченко рассчитывает на 25 игроков в матчах с Японией и Саудовской Аравией. Футбол
Сергей Палкин: Шахтер может заработать 8 миллионов долларов от УЕФА. ФутболСергей Палкин: Шахтер может заработать 8 миллионов долларов от УЕФА. Футбол
Франков у "Гордона": О ФФУ, "мариупольгейте", договорняках (ВИДЕО)  . ФутболФранков у "Гордона": О ФФУ, "мариупольгейте", договорняках (ВИДЕО)  . Футбол
ФФУ задумалась о введении видеоповторов в официальных матчах внутреннего календаря. ФутболФФУ задумалась о введении видеоповторов в официальных матчах внутреннего календаря. Футбол
Сергей Морозов: Шахтеру нужно обязательно забивать в Риме. ФутболСергей Морозов: Шахтеру нужно обязательно забивать в Риме. Футбол
"Мариуполь" - "Заря" - 0:0. 23 тур"Мариуполь" - "Заря" - 0:0. 23 тур
Белый Барс - Кременчук - 1:2: Обзор матчаБелый Барс - Кременчук - 1:2: Обзор матча
"Ворскла" - "Шахтер" - 0:3. 23 тур"Ворскла" - "Шахтер" - 0:3. 23 тур
Последние новости
Подгружаем последние новости