Шахтер U-21 - Мариуполь U-21 - 6:0: Отчет матча
В матче 24-го тура молодежного чемпионата "Мариуполь" в гостях сыграл с "Шахтером". Дебют матча был за хозяевами, которым удалось дважды отличится. Сперва Арабидзе переиграл Левченко, а затем Кащук обыграл двух защитников и хлестко пробил с линии штрафной.
Постепенно приазовцы, в составе которых играли совсем юные Маймула, Гайван, Вакуленко и Петерман (а на замену вышли также игроки юношеской команды - Мурза, Дан.Папук, Бабий), выровняли игру и создали несколько опасных моментов у ворот Гриценко.
Дебют второй половины вновь был за подопечными Валерия Кривенцова. На 61-й минуте Кащук оформляет дубль, а затем отличился Дудик. На 76-й минуте Дудик во второй раз переиграл Левченко, а через три минуты забил Топалов.
"Шахтер" U-21 - "Мариуполь" U-21 - 6:0
Голы: Арабидзе, 4 (1:0). Кащук, 10 (2:0). Кащук, 61 (3:0). Дудик, 66 (4:0). Дудик, 76 (5:0). Топалов, 79 (6:0).
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13.03.2018 13:54