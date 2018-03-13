Министр спорта Украины агитирует за бойкот этапа Кубка мира в Тюмени
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал национальную команду бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в РоSSии, Тюмени.
Игорь Жданов. Фото: rian.com.ua
Убежден, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это моя позиция как министра и гражданина - я за бойкот.
РоSSия - государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. РоSSия - государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики. Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра.
Также хотел бы проинформировать, что мы обращаемся ко всем международным федерациям с просьбой - не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса", - написал на своей странице в Фейсбуке Жданов.
Заключительный этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 20 по 25 марта.
Ранее появилась информация, что сборная Украины планирует выступить в РоSSии основным составом.
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