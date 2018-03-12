Ломаченко - четвертый в рейтинге самых прибыльных боксеров по версии Forbes

Лидерство по-прежнему удерживает мексиканец Сауль "Канело" Альварес

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе украинец Василий Ломаченко сохранил четвертую позицию в обновленном рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии журнала Forbes.

Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО), на втором месте британец Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе. На одно место выше Ломаченко расположился чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО).