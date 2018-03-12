Ломаченко - четвертый в рейтинге самых прибыльных боксеров по версии Forbes

Лидерство по-прежнему удерживает мексиканец Сауль "Канело" Альварес

Ломаченко - четвертый в рейтинге самых прибыльных боксеров по версии Forbes
Фото: facebook/ Vasyl Lomachenko / Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO в полулегком весе украинец Василий Ломаченко сохранил четвертую позицию в обновленном рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии журнала Forbes.

Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает мексиканец Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО), на втором месте британец Энтони Джошуа (20-0, 20 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF и IBO в супертяжелом весе. На одно место выше Ломаченко расположился чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ливерпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионовЛиверпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов
Паралимпиада-2018: Придется раскошелиться. ФутболПаралимпиада-2018: Придется раскошелиться. Футбол
Олимпийский чемпион Пхёнчхана Самуэльссон заявил об угрозах из РоSSии его убитьОлимпийский чемпион Пхёнчхана Самуэльссон заявил об угрозах из РоSSии его убить
НБА: результаты матчей 6 мартаНБА: результаты матчей 6 марта
Олимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасностиОлимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасности
Блок рекламы


Похожие новости
Ломаченко лучший в рейтинге ESPNЛомаченко лучший в рейтинге ESPN
Ломаченко может встретиться с КэмпбелломЛомаченко может встретиться с Кэмпбеллом
Свитолина и Цуренко сохраняют позиции в рейтинге WTAСвитолина и Цуренко сохраняют позиции в рейтинге WTA
Василий Ломаченко выйдет в ринг 12 маяВасилий Ломаченко выйдет в ринг 12 мая
Элина Свитолина четвертая в рейтинге WTAЭлина Свитолина четвертая в рейтинге WTA
Артем Далакян присоединился к Ломаченко и УсикуАртем Далакян присоединился к Ломаченко и Усику
Кавани лидирует в рейтинге претендентов на Золотую бутсуКавани лидирует в рейтинге претендентов на Золотую бутсу
Арум: Надеюсь, бой Ломаченко - Линарес пройдет 12 маяАрум: Надеюсь, бой Ломаченко - Линарес пройдет 12 мая
Роуч: не вижу причин бояться ЛомаченкоРоуч: не вижу причин бояться Ломаченко
Ломаченко: в течении недели подпишем контракт на бойЛомаченко: в течении недели подпишем контракт на бой
Последние новости
Подгружаем последние новости