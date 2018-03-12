ФФУ задумалась о введении видеоповторов в официальных матчах внутреннего календаря. Футбол
Идти в ногу со временем
Глава Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи заявил, что в Федерации готовы к введению в официальных матчах внутреннего календаря системы видеоповторов, однако, прежде, чем протестировать VAR в одном из поединков, организация должна получить разрешение от международного совета футбольных ассоциаций для оффлайн-эксперимента с ней.
«Третьего марта система видеоповторов была включена в правила игры, поэтому все страны, которые находились в списке ожидания, были приглашены в Англию на встречу, которая состоится 29 марта. Там пройдет семинар, после которого, возможно, нам разрешат провести оффлайн-эксперимент», подчеркнул Лучи.
При этом глава судейского комитет добавил, что видеоповтор – далеко не идеальная вещь. Она требует хорошего взаимодействия между теми арбитрами, которые находятся в студии, и теми, которые располагаются на поле. Среди негативных моментов Лучи отметил длительность пауз для принятия решения.
«На данный момент пауза длится в среднем 55 секунд. Это приемлемо», — цитирует слова Лучано Лучи Footballua.tv.
Напомним, в середине февраля глава Комитета арбитров обращал внимание, что систему видеоповторов могут использовать в финальном поединке Кубка Украины, который пройдет в Днепре 9 мая.
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