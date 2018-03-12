Белый Барс в тяжелом поединке уступил Кременчуку

После этой встречи, полуфинал переедет в Кременчуг, где 14 марта в 18:45 команды сыграют свой третий поединок в рамках 1/2 полуфинала плей-офф УХЛ. До этого дончане в своём втором матче полуфинала плей-офф всухую обыграли МХК "Динамо" с разгромным счётом 9:0.

Как и первый полуфинальный поединок, этот матч стартовал с усиленной борьбы и опасных атак, однако, белоцерковской команде удалось взять преимущество в свои руки, и Даниил Печерских на пятой минуте первого периода пробил Виталия Власенко, открыв счёт.

Однако, сравнять цифры на табло кременчужанам удалось в том же первом периоде, когда Тимур Гриценко, выходом один на один, отправил шайбу точно между щитков Сергея Люльчука.

Во второй двадцатиминутке команды существенно увеличили скорости и накал в игре, и спустя пять минут это дало свои первые плоды - Дмитрий Чернышенко с неудобной руки поразил ворота противника и вывел команду Александра Савицкого вперёд. На этом свой напор гости не ослабили, и за 4 минуты до конца второго периода «Кременчуку» удалось удвоить разрыв между командами - Тимур Гриценко сделал дубль, мощным броском "размочив" голпипера белоцерковцев.

В заключительном периоде "горожане" только утвердили своё лидерство в этом поединке, не давая «Белому Барсу» отыграть пропущенные шайбы. При этом команда гостей ещё дважды смогла поразить ворота команды из Белой Церкви - сначала Илья Сеник отлично сыграл на добивании, а потом Владислав Грицких отправил игровой снаряд точно в верхний угол ворот Сергея Люльчука.

Под конец поединка "барсам" всё-таки удалось вернуться в игру и отыграть две шайбы - в воротах Виталия Власенко отличились капитан команды Руслан Ромащенко и форвард Кирилл Бондаренко, установив окончательный счёт в матче.

«Белый Барс» – «Кременчук» 3:5 (1:1, 0:2, 2:2).


Terrikon со ссылкой на УХЛ


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ливерпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионовЛиверпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов
Паралимпиада-2018: Придется раскошелиться. ФутболПаралимпиада-2018: Придется раскошелиться. Футбол
НБА: результаты матчей 6 мартаНБА: результаты матчей 6 марта
Олимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасностиОлимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасности
В следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. ФутболВ следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
"Барселона" подтвердила трансфер бразильца за 30 миллионов евро"Барселона" подтвердила трансфер бразильца за 30 миллионов евро
Волейбольная Суперлига: Барком-Кажаны сенсационно уступили ЮракадемииВолейбольная Суперлига: Барком-Кажаны сенсационно уступили Юракадемии
Белый Барс - Кременчук - 1:2: Обзор матчаБелый Барс - Кременчук - 1:2: Обзор матча
УХЛ: Кременчук в овертайме переиграл Белый БарсУХЛ: Кременчук в овертайме переиграл Белый Барс
В Барселоне испугались, что Месси все же уйдетВ Барселоне испугались, что Месси все же уйдет
Чемпионат Украины: "Львы" уступили в концовке (ВИДЕО)  Чемпионат Украины: "Львы" уступили в концовке (ВИДЕО)  
Гвардиола: уровня Барселоны мы пока еще не достиглиГвардиола: уровня Барселоны мы пока еще не достигли
Ракитич сыграл 200 матчей в футболке БарселоныРакитич сыграл 200 матчей в футболке Барселоны
Вальверде: Барселоне предстоит сложный отрезок в Ла ЛигеВальверде: Барселоне предстоит сложный отрезок в Ла Лиге
На улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. ФутболНа улице скончался экс-бомбардир Спортинга и Барселоны. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости