Белый Барс в тяжелом поединке уступил Кременчуку

После этой встречи, полуфинал переедет в Кременчуг, где 14 марта в 18:45 команды сыграют свой третий поединок в рамках 1/2 полуфинала плей-офф УХЛ. До этого дончане в своём втором матче полуфинала плей-офф всухую обыграли МХК "Динамо" с разгромным счётом 9:0.

Как и первый полуфинальный поединок, этот матч стартовал с усиленной борьбы и опасных атак, однако, белоцерковской команде удалось взять преимущество в свои руки, и Даниил Печерских на пятой минуте первого периода пробил Виталия Власенко, открыв счёт.

Однако, сравнять цифры на табло кременчужанам удалось в том же первом периоде, когда Тимур Гриценко, выходом один на один, отправил шайбу точно между щитков Сергея Люльчука.

Во второй двадцатиминутке команды существенно увеличили скорости и накал в игре, и спустя пять минут это дало свои первые плоды - Дмитрий Чернышенко с неудобной руки поразил ворота противника и вывел команду Александра Савицкого вперёд. На этом свой напор гости не ослабили, и за 4 минуты до конца второго периода «Кременчуку» удалось удвоить разрыв между командами - Тимур Гриценко сделал дубль, мощным броском "размочив" голпипера белоцерковцев.

В заключительном периоде "горожане" только утвердили своё лидерство в этом поединке, не давая «Белому Барсу» отыграть пропущенные шайбы. При этом команда гостей ещё дважды смогла поразить ворота команды из Белой Церкви - сначала Илья Сеник отлично сыграл на добивании, а потом Владислав Грицких отправил игровой снаряд точно в верхний угол ворот Сергея Люльчука.

Под конец поединка "барсам" всё-таки удалось вернуться в игру и отыграть две шайбы - в воротах Виталия Власенко отличились капитан команды Руслан Ромащенко и форвард Кирилл Бондаренко, установив окончательный счёт в матче.

«Белый Барс» – «Кременчук» 3:5 (1:1, 0:2, 2:2).