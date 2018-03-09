В конце сезона Гаттузо все же уйдет из Милана

Руководство "Милана" намерено по окончании текущего сезона заменить нынешнего тренера Дженнаро Гаттузо. Согласно последней информации итальянских СМИ, в "Милане" готовят тщательную реконструкцию. Президент Ли Йонхонг намерен продать часть акций клуба потенциальным новым инвесторам. Изменения должны также отразиться на тренерском мостике.

И хотя Дженнаро Гаттузо возродил деморализованную команду, но руководство миланского клуба считает, что его тренерских знаний и опыта недостаточно и, следовательно, он не гарантируют реализацию долгосрочного проекта с точки зрения результата.

Хотя спортивный директор Массимилиано Мирабелли утверждал в прошлом, что Дженнаро Гаттузо пользуется доверием, у руководителей "Милана" упоминается имя Маурицио Сарри.

Кроме этого, все чаще распространяются слухи, что у тренера "Наполи" не слишком дружеские отношения с президентом Аурелио Де Лаурентисом. Контракт тренера с "Наполи" подписан до 30 июня 2020 года, но в нем прописана оговорка о выкупе в размере восьми миллионов долларов, что не должно стать проблемой для "россонери".

Тем не менее, финансовое предложение "Милана" может быть интригующим. Предполагается, что ему могут предложить около 3,5 миллиона евро, что больше, чем в два раза его нынешнего годового оклада, который составляет 1,4 млн. евро. Также отмечается, что на него не будет давления, и он сможет принимать решения о спортивной политике и развитии молодежного движения.

Даже если текущий сезон закончится выигранным трофеем, предполагается, что Дженнаро Гаттузо покинет клуб за год до истечения контракта. После его назначения 27 ноября 2017 года, "Милан" в 20 официальных матчах одержал 12 побед, четыре матча закончил вничью и четыре проиграл с разницей - 31:20.


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