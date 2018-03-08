Донбасс с победы стартовал в плей-офф УХЛ

В четверг 8 марта на льду дружковской арены "Альтаир" был двойной праздник: помимо празднования международного женского дня, хозяин льда "Донбасс" матчем с харьковским "Динамо" стартовал в плей-офф Украинской хоккейной лиги сезона-2017/18.

"Донбасс" - МХК "Динамо" - 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Шайбы: 1:0 Захаров (Лялька, Денискин), 08:40, 2:0 Денискин (Лялька, Игнатенко), 21:16, 3:0 Захаров (Лялька, Денискин), 24:25, 3:1 Чердак (Олейник), 29:53, 4:1 Денискин (Игнатенко, Захаров), 31:48, 5:1 Савченко (Кузьмик, Костиков), 45:22, 6:1 Свищев (Григорьев, Ворона), 51:27, 6:2 Поддубный (Олейник, Максименко), 57:28.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Савченко (А) - Кузьмик - Костиков, Влад - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Денискин, Игнатенко - Шпак; Новиков - Коваленко - Мостовой, Жовнир - Ордынский; Свищев - Мазур - Ворона, Григорьев - Фирсов.

Динамо: Гурко (Гаврилов); Чердак (К) - Сиротенко - Олейник, Лисин - Поддубный (А); Скребела - Максименко (А) - Колядинский, Бабчук - Друбецкий; Куликов - Хохлов - Гайдамака, Шматько - Ступницкий; Праведный, Гребенкин.


Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"


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