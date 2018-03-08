Реал попробует перехватить Джана у Ювентуса. Футбол
Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан, который уже летом получит статус свободного агента, может отправиться в Испанию. Ранее 24-летний футболист достиг устной договорённости с "Ювентусом", однако стороны никак не подпишут предварительное соглашение.
Этим намерены воспользоваться конкуренты. По информации итальянской прессы, у "Старой синьоры" появился серьёзный соперник - мадридский "Реал" сделал хавбеку заманчивое предложение, которое должно заставить игрока пересмотреть планы на будущее.
Напомним, Эмре Джан выступает на "Энфилде" с 2014-го года, когда его приобрели у "Байера" за 12 миллионов евро. Представитель сборной Германии принял участие в 24-х матчах нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги, записав на свой счёт три гола и пять результативных передач.
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